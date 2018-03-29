بيسكوف: التلفيق الإعلامي بشأن عدد ضحايا حريق كيميروفو مصدره أوكرانيا وتركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن التلفيق الإعلامي بشأن عدد ضحايا حريق المركز التجاري في روسيا مصدره أوكرانيا وتركيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: " الكثير من الأحيان تنتشر الإشاعات بين الناس، بالأخص عند وقوع حدث مأساوي، واستغل البعض هذا الحدث وقاموا عن قصد بنشر معلومات كاذبة".

وأضاف بيسكوف: " تم تحديد مصدر هذه المعلومات التي تزعم بمقتل —300- 400- 500 — شخص"، بشكل رئيس صدرت من بلدين، هما أوكرانيا وتركيا.

© Sputnik. Michael Klementiev بوتين: بعد كارثة كيميروفو هناك حشو إعلامي ومن الخارج أيضا لتأجيج الذعر وعدم الثقة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند لقائه، أمس الأربعاء، برئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، ووزيرة الصحة، فيرونيكا سكفورتسوفا، اللذان قدما تقريرا له عن التدابير المتخذة في إطار إزالة آثار المأساة والتحقيق في أسبابها: "يجب أن يكون هذا التحقيق، كالمعتاد، موضوعيا إلى أقصى حد، لكن يجب أن يكون أيضا شفافا".

إلى ذلك، وصف الرئيس بوتين، محاولات زرع الذعر بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد كارثة كيميروفو بأنها غير مقبولة.

وقال بوتين: "نحن نرى، مع الأسف، هناك تلفيق عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك من الخارج من أجل زرع الذعر وعدم الثقة ومصادمة الناس فيما بينهم، دون شك لا يجب السماح بذلك".

ووفقاً لعدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).