بوتين يوافق على إجراء سباق الخيول الأصيلة بجائزة تحمل اسمه

سيتمكن الفرسان هذا الصيف من المنافسة على جائزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ميدان سباق الخيول في موسكو.

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov تقاليد آسيا الوسطى... الخيل والعزم والذهب 10

سبوتنيك. ويجب أن تشارك في السباق الخيول من السلالات الأصيلة في روسيا يوم 10 يونيو/ حزيران، للمنافسة على جائزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم التوقيع على الأمر، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية ، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقول الوثيقة: "سيجري في ميدان سباق الخيل في موسكو، في 10 يونيو/ حزيران 2018، سباق للخيول على جائزة رئيس روسيا الاتحادية…والمنافسة ستكون على الخيول الأصيلة".

وعهد إلى الحكومة الروسية تنسيق جميع الإجراءات، كما سينسق مكتب مجلس الوزراء الترتيبات الخاصة بإعداد وإجراء سباقات الخيل.