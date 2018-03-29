شويغو: العسكريون الروس منعوا الانتحاريين من تفجير حافلات الغوطة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قادة روسيا وتركيا وإيران يبحثون في المستقبل القريب تنفيذ اتفاقيات سوتشي حول سوريا، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في موسكو بحثا تنفيذ اتفاقيات سوتشي حول سوريا.

موسكو — سبوتنيك . وخلال بحثهم، اليوم الخميس، تنفيذ مقترحات مؤتمر سوتشي حول سوريا… قال شويغو لدي مستورا: "أود أن أناقش معكم تنفيذ مقترحات مؤتمر سوتشي التي تحققت بمساعدتكم وبمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والتي ستناقش في المستقبل القريب من قبل رؤساء الدول الضامنة".

وأشار شويغو إلى أنه سيتم بحث كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات قريبا من قبل قادة روسيا وتركيا وإيران.

وأكد دي مستورا أنه بعد شهرين من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، حان الوقت لمناقشة كيفية الربط بين المحادثات في سوتشي وجنيف وأستانا.

وكشف وزير الدفاع الروسي أن العسكريين الروس منعوا قيام الانتحاريين من تفجير حافلات النازحين في الغوطة الشرقية مشيرا إلى أنه تم مصادرة 48 حزاما ناسفا.

وقال شويغو:

"نحصل بشكل يومي على معلومات من المواطنين، قبل أربعة أيام حصلنا على معلومات حول التحضير لاستفزاز باستخدام أحزمة ناسفة وكان من المخطط توزيع الانتحاريين على حافلات النازحين، واتضح أن هذه المعلومات صحيحة".

وتابع شويغو أن العسكريين الروس صادروا يوم الثلاثاء 32 حزاما ناسفا و 9 أحزمة خلال اليوم.

وقال وزير الدفاع الروسي إن سكان الغوطة الشرقية سيتمكنون من العودة إلى منازلهم خلال الأيام القريبة.

وقال شويغو خلال لقائه بدي ميستورا:

خرج من الغوطة الشرقية أكثر من 130 ألف شخص وأكثر من 11 ألف مسلحا مع عائلاتهم.

وأشار شويغو إلى أن وزارة الدفاع الروسية تمكنت من حل مشكلة خروج المدنيين في وقت واحد مع انسحاب المتشددين إلى مناطق أخرى من سوريا.