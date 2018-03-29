لافروف: 90% من ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن 90 بالمئة من مساحة ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مشيرا إلى أنه تم تطهير الغوطة الشرقية من الإرهابيين بشكل شبه كامل.

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ووصف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع دي ميستورا، المباحثات بينهما بأنها كانت مفيدة.

ومضى قائلا: "نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي شارفت على الانتهاء في الغوطة الشرقية تم تطهير ريف دمشق بشكل شبه كامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة..".

وتابع لافروف: "لقد تم حاليا إجلاء عدد كبير من الإرهابيين ويتم العمل على إعادة الحياة الطبيعية، بات تحت سيطرة القوات الحكومية أكثر من 90 بالمئة من الغوطة الشرقية".

ولفت وزير الخارجية إلى أنه لا يمكن تسوية النزاع في سوريا دون الأكراد، موضحا أهمية إجراء مفاوضات بين كافة الأطراف حول الوضع في التنف السورية.

"علاقاتنا مع الأكراد السوريين، مثل جميع الأكراد الذين يعيشون في بلدان أخرى، كجزء لا يتجزأ من المجتمعات، في العراق وفي إيران وتركيا — لم تتغير. نحن مقتنعون أنه بدون الشعب الكردي لا يمكن تسوية أي صراع في هذه المنطقة، في أراضي تلك الدول التي يعيش فيها الأكراد.

وأكد الوزير الروسي أنه لا يتم التخطيط لتوسيع مناطق خفض التصعيد في سوريا في الوقت الحالي.

وأعلن سيرغي لافروف، أنه تم التوصل لاتفاقية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.

وتابع لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "فقط الآن بعد مطالب متكررة تم التوصل لاتفاقية بمشاركة الحكومة السورية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة.