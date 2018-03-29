الأمين العام للأمم المتحدة عودة "للحرب الباردة" بين روسيا والولايات المتحدة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونينو غوتيريش، العلاقات الحالية بين روسيا والولايات المتحدة بأنها قريبة من حالة "الحرب الباردة".

موسكو — سبوتنيك. وقال غوتيريش: "أنا قلق للغاية، أعتقد أننا وصلنا إلى وضع قريب إلى حد كبير ما شهدناه خلال "الحرب الباردة".

© Sputnik. Nina Zotina روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وتغلق قنصلية واشنطن في سان بطرسبورغ

هذا وأعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية ما يسمى بـ"قضية سكريبال".

وحذرت الخارجية الروسية من أن موسكو سترد وبقوة على طرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية الروسية العامة في الولايات المتحدة.

وفي الـ 4 من آذار/ مارس الجاري، عثرت الشرطة البريطانية على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بالمادة الشالة للأعصاب "آ-234" بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.