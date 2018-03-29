مركز المصالحة: أكثر من ألف شخص يخرجون من الغوطة الشرقية خلال 24 ساعة

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن أكثر من 1000 مدني خرجوا من الغوطة الشرقية في سوريا خلال آخر 24 ساعة.

Ministry of defence of the Russian Federation شويغو: العسكريون الروس منعوا الانتحاريين من تفجير حافلات الغوطة

موسكو — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو: "يستمر عمل الممر الإنساني المؤدي لمنطقة مخيم الوافدين لسكان مدينة دوما… اليوم خرج عبر هذا الممر حوالي 1049 شخص، ومنذ 28 شباط/ فبراير بلغ عدد من خرجوا 28495 ألف شخص"

وتابع:

"منذ بداية العملية حتى يوم أمس خرج من عربين وجوبر وعين ترما وزملكا 24912 ألف مسلح مع أفراد عائلاتهم وجميعهم نقلوا إلى بلدة قلعة المضيق في ريف إدلب..".