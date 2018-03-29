واشنطن بعد إغلاق القنصلية وطرد الدبلوماسيين: روسيا "غير مهتمة بالحوار"

وتابعت "روسيا قد تكون على طريق عزل الذات، في حال قررت طرد دبلوماسيي جميع الدول، التي دعمت بريطانيا".
ومضت "كما أفهم، روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه 28 دولة أخرى التي أعربت عن تضامنها مع بريطانيا. روسيا تعزل نفسها عندما تواصل بلا خجل تجاهل حقيقة الهجمة الكيميائية".
وأشارت نويرت إلى أنه "من الواضح من القائمة التي وصلتنا أن روسيا الاتحادية ليست مهتمة بالحوار بشأن القضايا التي تهم بلدينا… نحتفظ بحق الرد".
وكانت واشنطن قد أعلنت، قبل أيام، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، على خلفية اتهام موسكو بالتورط في تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في لندن.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لا علاقة لها بتسميم سكريبال، وأنها لا تقبل اتهامات بلا أدلة أو استخدام لغة الإنذار في التعامل معها.
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