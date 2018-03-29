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22:15 29 مارس/ آذار 2018
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    هيذر ناورت

    واشنطن بعد إغلاق القنصلية وطرد الدبلوماسيين: روسيا "غير مهتمة بالحوار"

    © AP Photo/ Alex Brandon
    روسيا
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    علقت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 29 مارس/ آذار، على قرار طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ.

    سيرغي لافروف
    © Sputnik. Nina Zotina
    روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وتغلق قنصلية واشنطن في سان بطرسبورغ
    واشنطن — سبوتنيك. وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن قرار طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا وإغلاق قنصلية سان بطرسبورغ يظهر أن موسكو ليست مهمة بالحوار في القضايا المهمة، ولا يمكن تبرير رد الفعل الروسي.

    وتابعت "روسيا قد تكون على طريق عزل الذات، في حال قررت طرد دبلوماسيي جميع الدول، التي دعمت بريطانيا".

    ومضت "كما أفهم، روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه 28 دولة أخرى التي أعربت عن تضامنها مع بريطانيا. روسيا تعزل نفسها عندما تواصل بلا خجل تجاهل حقيقة الهجمة الكيميائية".

    وأشارت نويرت إلى أنه "من الواضح من القائمة التي وصلتنا أن روسيا الاتحادية ليست مهتمة بالحوار بشأن القضايا التي تهم بلدينا… نحتفظ بحق الرد".

    لافروف
    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
    موسكو تستدعي السفير الأمريكي لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين
    وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق قنصلية واشنطن في سان بطرسبورغ، ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

    وكانت واشنطن قد أعلنت، قبل أيام، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، على خلفية اتهام موسكو بالتورط في تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في لندن.

    وتنفي موسكو هذه الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لا علاقة لها بتسميم سكريبال، وأنها لا تقبل اتهامات بلا أدلة أو استخدام لغة الإنذار في التعامل معها.

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