سيمونيان: "آر تي" توقف البث في واشنطن

أعلنت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية، مارغاريتا سيمونيان، اليوم الخميس، أن القناة توقف البث في واشنطن بسبب تصنيفها كعميل أجنبي.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy سيمونيان: تسجيل القناة أفضل من الدخول في قضية جنائية

موسكو — سبوتنيك . وقالت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك": "مهما كتبت "بلومبرغ"، ومهما قالت المصادر لها، نحن نعلم أن ذلك حصل بسبب الوصم القسري بصفة "العميل الأجنبي".

هذا وأفادت سيمونيان، في وقت سابق، أن المخدم الذي يبث في واشنطن، أزال "RT" من شبكة البث.

وأعلنت وكالة "بلومبرغ"، أن البث سوف يتوقف في ليلة 1 نيسان/ أبريل.

ومن جانبها، أعلنت نائبة رئيسة التحرير لقناة "RT"، آنّا بيلكينا، أن اليوم الأخير لبث القناة في واشنطن هو 31 آذار/ مارس.

هذا وذكر في وقت سابق، أنه تم سحب اعتماد دخول الصحفيين العاملين في قناة "آر تي" الروسية، إلى الكونغرس الأمريكي، بسبب تسجيل القناة كعميل أجنبي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، طالبت قناة "آر تي أمريكا" بالخضوع لإجراءات تسجيلها كعميل أجنبي في الولايات المتحدة.

ووصفت رئيسة تحرير شبكة "RT" مارغاريتا سيمونيان، مطالب الجانب الأمريكي بأنها غير شرعية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، بأنها سترد على سياسة التضييق على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة.