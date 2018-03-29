وزارة الدفاع الروسية تنفي قيام المقاتلات الإسرائيلية بخداع الرادارات الروسية

أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن ما نشرته وسائل الإعلام حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية في سوريا وإجراء عملية استطلاع على ارتفاع كبير محض هراء.

© AFP 2018/ Jack Guez صحيفة: طلعات جوية إسرائيلية فوق مواقع برنامج إيران النووي

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "المعلومات التي نشرت في عدد من وسال الإعلام نقلا عن مصدر أجنبي حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية في سوريا وتنفيذ عملية استطلاع على ارتفاع كبير محض هراء".

وأشار المصدر إلى أن

أية طائرة على ارتفاع عال يمكن اكتشافها بسهولة، فضلا عن أنها ستكون عرضة لأنظمة الدفاع الجوي في معظم البلدان، مضيفا أنه منذ إسقاط الطائرة الأمريكية " أو-2" فوق أراضي الاتحاد السوفييتي، لا أحد يحاول أن يخرق الأجواء الأخرى على علو شاهق.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بأنه مطلع، بأن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز "F35" فائقة التطور، نفذت طلعات في الأجواء الإيرانية خلال الشهر الجاري.

وأفاد المصدر الذي لم تسمه الجريدة، بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذت طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقت على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.

وأشار المصدر إلى أن الطائرتين تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، علما أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات "كوبرا جونيور" المشتركة.