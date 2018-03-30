وزارة الدفاع: القوات الفضائية الروسية تنفذ ستة طلعات اعتراضية لوسائل استطلاع أجنبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، أن القوات الفضائية الجوية الروسية، قامت بتنفيذ ست طلعات اعتراضية لوسائل استطلاع أجنبية انتهكت مجالها الجوي.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov روسيا تلاحظ محاولات لزعزعة الوضع في سوريا بعد سحب مجموعة القوات الجوية الفضائية

موسكو — سبوتنيك . جاء ذلك وفقاً لصحيفة "كراسنيا زفيزدا" (النجمة الحمراء) التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ووفقا لرسوم بيانية نشرتها الصحيفة، فإن 23 جسم طائر قام بتنفيذ نشاط استطلاعي بالقرب من الحدود.

وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية قد أكد أن ما نشرته وسائل الإعلام حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية في سوريا وإجراء عملية استطلاع على ارتفاع كبير محض هراء.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "المعلومات التي نشرت في عدد من وسال الإعلام نقلا عن مصدر أجنبي حول قيام مقاتلات إسرائيلية بخداع الرادارات الروسية في سوريا وتنفيذ عملية استطلاع على ارتفاع كبير محض هراء".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بأنه مطلع، بأن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز "F35" فائقة التطور، نفذت طلعات في الأجواء الإيرانية خلال الشهر الجاري.

وأفاد المصدر الذي لم تسمه الجريدة، بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذت طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقت على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.