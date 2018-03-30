تيماشوف يعلق على تقارير تتهم القنصلية الروسية في سياتل بالتجسس

علق القنصل الروسي العام بمدينة سياتل الأمريكية، فاليري تيماشوف، أمس الخميس 29 مارس/آذار، على تقارير تتهم موظفي القنصلية الروسية في سياتل بالتجسس.

سياتل — سبوتنيك . وقال تيماشوف، للصحفيين:

بعد إغلاق القنصلية في سان فرانسيسكو، ازداد بشكل ملحوظ عدد طلبات المواطنون الروس، لذا فإن القول بأننا نقوم بأعمال أخرى غير مهماتنا القنصلية المباشرة هو بمثابة هراء صبياني.

وأضاف: "أترك هذا لضمير هؤلاء الأشخاص المتهورين الذين يثيرون هذه القضية في وسائل الإعلام، هذا هراء، هراء كامل".

يذكر أن القنصل — مستشار الروسي في سياتل خاليت أيسين قد أعلن، يوم الأربعاء 28 مارس/آذار، أن إغلاق مقر إقامة القنصل العام الروسي في سياتل هو استيلاء سافر على الممتلكات الروسية.

وأضاف الدبلوماسي:"نعم هذه ممتلكاتنا، يحدد مصيرها بسهولة، كما حدث للقنصلية العامة في سان فرانسيسكو، هذا استيلاء سافر على ممتلكاتنا، والتي لا تمت إلى أية قواعد للقانون الدولي"، وأوضح "يجري انتهاك أحد القوانين الأمريكية الأساسية الحق في الملكية الخاصة".