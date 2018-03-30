الدفاع الروسية: تمديد عمل الممر الإنساني لخروج ما تبقى من مسلحي"فيلق الرحمن" إلى إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المصالحة الروسي في سوريا يقرر تمديد عمل الهدنة الإنسانية لخروج ما تبقى من مسلحي "فيلق الرحمن" إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب.

© Sputnik. yazan kalash الدفاع الروسية: خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنساني

موسكو- سبوتنيك . وقالت في بيان: "لخروج ما تبقى من مسلحي "فيلق الرحمن" إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، قرر مركز المصالحة الروسي تمديد عمل الهدنة الإنسانية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان، اليوم الجمعة، أنه منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي خرج أكثر من 143 ألف شخص.

واضاف البيان: "عدا عن ذلك، فإن مركز المصالحة يجري مفاوضات مع مسلحي "جيش الإسلام" لخروجهم مع عائلاتهم.

والمدنيون قاموا، يوم أمس، بالخروج إلى الشوارع يطالبون المسلحين بقبول شروط القوات الحكومية.