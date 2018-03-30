الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نظيره الصيني يوم 5 أبريل

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي نظيره الصيني يوم 5 نيسان/أبريل.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة بهذا الصدد: "من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الصيني بزيارة عمل لروسيا، في 4-5 نيسان/أبريل، وسيعقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 5 نيسان/أبريل".

© Sputnik. Natalia Seliverstova وزيرة خارجية النمسا تزور موسكو في 19- 20 أبريل وتلتقي لافروف

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه، خلال الاجتماع، سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآفاق تطوير الشراكة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي، كما سيناقشان تعميق التنسيق المتبادل في الشؤون الدولية والإقليمية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، قد أكد في وقت سابق: "إن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية وعضو مجلس الدولة، ووزير الخارجية، فان إي، سيقوم بزيارة لروسيا في الفترة من 4 إلى 5 نيسان/أبريل".

وكانت زيارة الوزير الصيني لروسيا مقررة، في 27-28 آذار/مارس، وقد تأجلت في وقت سابق، بسبب التغييرات في جدول القيادة الروسية، بسبب المأساة في كيميروفو.