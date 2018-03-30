بيسكوف: رد موسكو على طرد الدبلوماسيين من الولايات المتحدة مبرر

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يتفق مع تقييم رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة بأنه غير مبرر.

© Sputnik. Nina Zotina روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وتغلق قنصلية واشنطن في سان بطرسبورغ

سبوتنيك - إذ قال بيسكوف: "نحن لا نتفق مع هذا التقييم. إنكم تعلمون أن روسيا اضطرت إلى اتخاذ الإجراءات الانتقامية ردا على التدابير غير الودية، غير البناءة وغير القانونية، المتعلقة بطرد دبلوماسيينا وإغلاق القنصلية، المتخذة من قبل واشنطن".

وبذلك علق بيسكوف على بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر ناويرت حول عدم اهتمام روسيا بالحوار مع الولايات المتحدة. كما وصفت ناويرت طرد الدبلوماسيين الأمريكيين وإغلاق القنصلية العامة في سانت بطرسبورغ بـ"الخطوة غير المبررة".

كما أشار بيسكوف إلى أن الكرملين يرفض تصريحات واشنطن بأن موسكو تبدأ "حربا دبلوماسية"، قائلا: "روسيا لم تبدأ أي حروب دبلوماسية، الرئيس بوتين منذ البداية كان يؤيد العلاقات الطيبة مع جميع البلدان، بما فيها الولايات المتحدة. روسيا لم تبادر بالعقوبات أو بطرد الدبلوماسيين".

وقد أعلنت عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى عن طرد دبلوماسيين روس بصدد قضية تسميم سكريبال في بريطانيا. وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.