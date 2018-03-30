بوتين يهنئ السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البرقية حسب البيان الصادر عن الكرملين: "أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم العالية بين مواطنيكم، والدعم الواسع للتوجه الذي تتبعون لحل المهام الاجتماعية الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار في البلاد".

وأضاف الرئيس الروسي في برقيته إلى نظيره المصري: "أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة، استمرار التعاون الثنائي ذو المنعة المتبادلة في كافة المجالات، وكذلك تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية. وهذا بلا شك، يصب في مصلحة الشعوب الصديقة في بلدينا".