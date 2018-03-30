الخارجية الروسية: على بريطانيا تقليص عدد دبلوماسييها في روسيا خلال شهر

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يجب على بريطانيا، خلال شهر، تقليص سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى نفس عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في بريطانيا.

موسكو — سبوتنيك . وأعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها أخطرت السفير البريطاني في موسكو، باتخاذها قرارا كخطوة للرد على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا، وهو تقليص بعثة السفارة والقنصلية البريطانية في روسيا إلى عدد العاملين الدبلوماسيين الروس في بريطانيا خلال شهر.

وجاء في بيان الخارجية الروسية:

"تم إخبار السفير بأنه ضمن تدابير الرد، يترتب على الجانب البريطاني خلال شهر تقليص بعثته وجعل العدد الإجمالي للعاملين في السفارة البريطانية في موسكو والقنصليات العامة البريطانية في روسيا مماثلا لعدد الدبلوماسيين الروس والعاملين الإداريين التقنيين المتواجدين في بعثات عمل طويلة الأمد في بريطانيا".

وأعلنت الخارجية الروسية أنها أعربت للسفير البريطاني في موسكو، لوري بريستو، عن احتجاجها على تصرفات لندن الاستفزازية، والتي حثت على طرد دبلوماسيين روس من عدد من الدول.

وجاء في بيان الخارجية: "في 30 آذار/ مارس، تم استدعاء السفير البريطاني في موسكو، ل. بريستو، والذي أعرب له عن الاحتجاج الشديد على التصرفات الاستفزازية التي لا مبرر لها من جانب بريطانيا، والتي حفزت دون مبرر على طرد دبلوماسيين روس من العديد من الدول".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت، في 14 آذار/ مارس الجاري، أن بلادها منحت 23 دبلوماسيا روسيا مهلة أسبوع واحد لمغادرة البلاد.

واعتبرت ماي حينها أن قطع الحوار بين روسيا وبريطانيا بشكل كامل لا يصب في مصلحة البلاد، "لكن العلاقات لن تكون كما كانت في السابق".