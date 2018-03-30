روسيا تتخذ إجراءات الرد بحق الدبلوماسيين الأوروبيين

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 30 آذار/مارس، سفراء الدول، التي قامت بطرد الدبلوماسيين الروس لتعلمهم بالتدابير الجوابية.

سبوتنيك - وأعلنت السفيرة الهولندية لدى موسكو ريني جونس بوس بعد استدعائها من قبل الخارجية الروسية، أن الوزارة أبلغتها بطرد دبلوماسيين هولنديين من روسيا، ردا على إجراءات أمستردام.

وذكرت وزارة الخارجية الفنلندية أن روسيا قررت طرد دبلوماسي فنلندي واحد.

وجاء في بيان الخارجية الفنلندية: "تم إبلاغ السفير الفنلندي لدى روسيا ميكو هاوتالا من قبل وزارة الخارجية الروسية يوم 30 آذار/مارس في موسكو. لقد اتخذت روسيا إجراءات مشابهة بحق العديد من الدول الأخرى، التي طردت دبلوماسيين روس. وجاء طرد الدبلوماسي الفنلندي كرد من روسيا على قرار فنلندا، يوم الاثنين 26 آذار/مارس، طرد دبلوماسي من السفارة الروسية في هلسنكي بعد استخدام المادة السامة في سالزبوري".

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن القائم بأعمال السفارة الإيطالية في روسيا استدعي إلى الوزارة الخارجية الروسية وأبلغ بقرار طرد دبلوماسيين إيطاليين.

© Sputnik. Aleksei Kudenko الخارجية الروسية: على بريطانيا تقليص عدد دبلوماسييها في روسيا خلال شهر

وأعلنت وزارة الخارجية الليتوانية عن طرد 3 دبلوماسيين ليتوانيين.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن روسيا ألزمت 4 دبلوماسيين بولنديين بمغادرة الأراضي الروسية قبل 7 آب/اغسطس.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية اللاتفية غينتس يغرمانس أن روسيا ستطرد دبلوماسيا لاتفيا وألزمته بمغادرة الأراضي الروسية قبل 6 أبريل/نيسان.

وأفاد بيان الخارجية الاستونية أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الاستوني لدى موسكو ارتي خيلبوس، حيث سلم مذكرة احتجاج وأبلغ بطرد الملحق العسكري الاستوني توماس بيدا.

يتبع…