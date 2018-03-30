نموذج أولي لأحدث منظومة مدفعية روسية مضادة للطائرات "ديريفاتسيا – بي في أو"

يذكر أن المصممين يؤكدون أن منظومة زاك-57 "ديريفاتسيا — بي في أو" عيار 57 ملم، ستكون منظومة فريدة من نوعها في العالم إذ أنها قادرة على تدمير الأهداف الجوية أثناء قيامها بتنفيذ مهام حماية القوات الصديقة من الجو بالإضافة إلى أنها قد تشارك في العمليات الأرضية بصفتها أسلحة دعم لوحدات المشاة الفرعية.
ويشير الخبراء إلى أن منظومة زاك —57 "ديريفاتسيا — بي.في.أو" لا تختلف إلا قليلا عن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من حيث فاعليتها. إلا أنها أرخص منها كثيرا فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك يرى الخبراء أنه سيجري تثبيت هذه المنظومة على المنصة الشاملة "أرماتا".
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