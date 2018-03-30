نموذج أولي لأحدث منظومة مدفعية روسية مضادة للطائرات "ديريفاتسيا – بي في أو"

أكد المدير العام لمعهد "بوريفيستنيك" المركزي للأبحاث العلمية - مؤسسة "أورال فاغون زافود" الصناعية - غيورغي زاكامينيخ بأنه تم تصنيع أول نموذج تجارب لمنظومة زاك - 57 "ديريفاتسيا - بي في أو" وهي عبارة عن أحدث مدفع ذاتي الحركة مضاد للطائرات.

© Sputnik. Igor Russak عرض كل قوة المدفعية الروسية في فيديو واحد

يريفان — سبوتنيك . وقال زاكامينيخ، ردا عن سؤال طرحه أحد الصحفيين في معرض "آرم هايتيخ — 2018 ": "يوجد لدينا نموذج لهذه المنظومة وهو الآن يخضع للتجارب الأولية."

يذكر أن المصممين يؤكدون أن منظومة زاك-57 "ديريفاتسيا — بي في أو" عيار 57 ملم، ستكون منظومة فريدة من نوعها في العالم إذ أنها قادرة على تدمير الأهداف الجوية أثناء قيامها بتنفيذ مهام حماية القوات الصديقة من الجو بالإضافة إلى أنها قد تشارك في العمليات الأرضية بصفتها أسلحة دعم لوحدات المشاة الفرعية.

ويشير الخبراء إلى أن منظومة زاك —57 "ديريفاتسيا — بي.في.أو" لا تختلف إلا قليلا عن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من حيث فاعليتها. إلا أنها أرخص منها كثيرا فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك يرى الخبراء أنه سيجري تثبيت هذه المنظومة على المنصة الشاملة "أرماتا".