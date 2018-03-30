الخارجية الروسية: أجهزة الأمن الأمريكية تحاول الاتصال بالدبلوماسيين الروس المطرودين من واشنطن

قالت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، إن أجهزة الأمن الأمريكية تجري محاولات حثيثة من أجل الاتصال بالدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من واشنطن.

موسكو — سبوتنيك . وكانت الخارجية الروسية قد اتخذت حزمة من الإجراءات للرد على قرار 16 دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بإعلان أن عددا من الدبلوماسيين المعتمدين لديها، أشخاصا غير مرغوب بهم في روسيا، وهو مطابق لعدد الدبلوماسيين الروس الذين طردوا من كل دولة بسبب ما يعرف بـ "قضية سكريبال".

وجاء في بيان الخارجية: "خلال الأيام الأخيرة، بعد الإعلان عن طرد 60 موظفا بالمؤسسات الدبلوماسية الروسية من هذه الدولة — تقوم الأجهزة الأمنية الأمريكية بمحاولات حثيثة للتواصل معهم".

وتابع

"كانت هناك سلسلة كاملة من الأعمال الشائنة، على سبيل المثال عرض تقديم المساعدة، للذين تجبرهم واشنطن على إنهاء رحلتهم العملية على أساس منفعة متبادلة".

وشددت الوزارة على "زملائنا يتعرضون لهجوم، بالمعنى الحرفي، بمثل هذه العروض".