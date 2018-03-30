لافروف ونظيره التركي يبحثان العلاقات الثنائية قبيل المفاوضات رفيعة المستوى

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك قبيل بدء المفاوضات الروسية - التركية رفيعة المستوى.

© AP Photo/ Yasin Bulbul أردوغان: لا خلافات بين روسيا وتركيا حول عفرين

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش عبر الهاتف مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العلاقات الثنائية عشية المفاوضات الروسية التركية على أعلى مستوى.

وجاء في بيان الوزارة:

"ناقش الوزيران العديد من القضايا الملحة في العلاقات الثنائية في سياق المفاوضات الروسية التركية المقبلة، التي ستجري على أعلى مستوى".