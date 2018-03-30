إيروفلوت: قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية لا يتوافق مع الأعراف الدولية

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" أن قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية لا يتوافق مع الأعراف الدولية.

© REUTERS/ Stefan Wermuth/File Photo الشرطة البريطانية تنفي تفتيش طائرة روسية في مطار لندن

واستنكرت "إيروفلوت" عدم تقديم الشرطة البريطانية لأي أسباب لتفتيش الطائرة.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية في مطار هيثرو الدولي بلندن استفزاز آخر تقوم به السلطات البريطانية.

وقالت زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 24": "نحن نعلن عن حدوث استفزاز آخر من قبل السلطات البريطانية، لقد صعد إلى متن الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" التي كانت تستعد لاستقبال ركاب رحلة لندن — موسكو عناصر من الشرطة والجمارك البريطانية".

وأضافت زاخاروفا، "بدأ البريطانيون حاليا عملية التفتيش هذه، التي أعلنوها ومنعوا قبطان الطائرة من الخروج من قمرة القيادة وحضوره لعملية التفتيش، مضيفة أن جميع إجراءات السلطات البريطانية تتم بطريقة الإنذارات".