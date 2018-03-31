غاتيلوف: طرد 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم السبت 31 مارس/آذار، أن طرد 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

جنيف — سبوتنيك . وأشار غاتيلوف في تصريحات لوكالة " سبوتنيك " إلى أن موسكو تتعامل مع هذه الخطوة على أنها غير ودية.

وقال المندوب: "إنهم [الدبلوماسيون] يعملون كممثلين لروسيا الاتحادية في الأمم المتحدة، وليس تحت حكومة الولايات المتحدة، وأي إجراءات لترحيلهم تعتبر غير قانونية تماما وتتناقض مع جميع الاتفاقيات والمبادئ الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية".

وتابع

"نحن نعتبر مثل هذه التصرفات الأمريكية مخالفة، لكل الاتفاقيات الدولية".

وأشار المندوب إلى أن موسكو تعتبر هذه الخطوات تتعارض مع الأعراف الدولية والمفاهيم العامة، لأداء منظومة الأمم المتحدة ، وتعتبر موسكو مثل هذه الخطوة "كعمل غير ودي ضد بلدنا".

وكانت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية قد اتخذت قرارات بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية تسمم "سكريبال"، وهو ما توعدت تنفيه موسكو مرارا وتكرارا، وتوعدت الخارجية الروسية بالرد بالمثل على تلك القرارات، وبدأت في طرد عدد من دبلوماسيي تلك الدول.