غاتيلوف: الانتهاء من إخراج المسلحين في الغوطة الشرقية قريبا

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير غينادي غاتيلوف، إن الانتهاء من إخراج المسلحين في الغوطة الشرقية قريبا.

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موسكو- سبوتنيك وذكر السفير الروسي، لوكالة " سبوتنيك " اليوم السبت 31 مارس/ آذار، أنه "بالفعل يتم إخراجهم من الغوطة الشرقية، هذه العملية ستتم قريبا".

ولفت المندوب إلى أهمية خروج المسلحين من الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تعتبر نقطة ارتكاز للمسلحين بالقرب من دمشق، وجذبت انتباه المجتمع الدولي من حيث الوضع الإنساني.

وأضاف "من المعروف أن مقاتلي جبهة النصرة يتمركزون هناك ويقصفون باستمرار المناطق السكنية في ضواحي دمشق والبعثة الدبلوماسية الروسية".

وتابع "يجب حل هذه القضية بالطبع. الآن هناك اتفاق على انسحاب المسلحين، العملية قائمة بالفعل، وهذا يدل على أن هذه المشكلة يمكن حلها في المستقبل القريب جدا".