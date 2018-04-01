محافظ مقاطعة كيميروفو الروسية يستقيل من منصبه

أعلنت الإدارة الإقليمية في كيميروفو، اليوم الأحد، أن حاكم الإقليم ، أمان تولييف تنحى من منصبه قبل الموعد المحدد بناء على رغبته.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev ارتفاع عدد الإصابات في حريق المركز التجاري في مدينة كيميروفو إلى 79 شخصا

كيميروفو- سبوتنيك .وقالت الإدارة لوكالة "سبوتنيك ": إن أمان تولييف قدم استقالته من مهامه كحاكم لمنطقة كيميروفو بناء على رغبته".

هذا وكان حريق كبير قد اندلع في وقت سابق، بمركز التسوق "زيمنايا فيشنيا" ["كرز الشتاء"] يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو.

ويذكر أن بؤرة الاشتعال كانت في الطابق العلوي حيث يوجد عدد من دور السينما ومراكز لعب للأطفال والترفيه، ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 64 شخصا مصرعهم.