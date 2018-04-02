أستراليا تؤكد أن دبلوماسيين روسيين غادرا البلاد

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، أن دبلوماسيين روسيين اثنين غادرا البلاد، وفقا لما ذكرته قناة تلفزيون "إس بي إس" .

موسكو — سبوتنيك . وقالت بيشوب في بيان ورد للقناة:

إن موظفي السفارة الروسية في أستراليا، الذين منحو سبعة أيام لمغادرة البلاد، رتبوا أمورهم بالمدد المحددة وغادروا البلاد.

ورفض ممثل السفارة الروسية تقديم تعليقات للقناة التلفزيونية حول هذه المسألة، فيما كانت استراليا قد قررت ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحادث، الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث سمم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وأعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا وأستراليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية ما يسمى بـ"قضية سكريبال".

وطردت الولايات المتحدة 60 دبلوماسيا روسيا وأغلقت القنصلية العامة في مدينة سياتل الأمريكية، واتخذت روسيا تدابير ردية مماثلة تجاه جميع الدول، بما فيه طردت 60 دبلوماسيا أمريكيا وأغلقت القنصلية العامة في سان بطرسبرغ.