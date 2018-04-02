اقتراب نهاية المهلة النهائية لإنذار هيئة الرقابة الروسية لـ "تلغرام"

تنتهي في بداية هذا الأسبوع، المهلة الزمنية، التي تبلغ 15 يوما، والتي حددتها هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات "روس كوم نادزور" لإدارة تلغرام لتقديم مفاتيح التشفير إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي، خلاف ذلك، ستقوم الهيئة الإشرافية برفع دعوى أمام المحكمة لحظر خدمة "ماسنجر" على أراضي روسيا.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko عدد مستخدمي "تلغرام" النشطين يصل لـ200 مليون شخص

موسكو — سبوتنيك . وكانت "روس كوم نادزور" قد أرسلت إشعارا لـ " تلغرام " في 20 آذار/مارس، مباشرة بعد أن رفضت المحكمة العليا في روسيا تلبية مطالبة محامي تلغرام لإلغاء قرار جهاز الأمن الفدرالي الروسي من 19 تموز/يوليو 2016، الذي يحدد إجراءات توفير "منظمي نشر البيانات" المعلومات اللازمة لفك التشفير.

ويشير الإشعار الذي نشر على موقع "روس كوم نادزور"، إلى عدم امتثال "ماسنجر" للقانون " حول المعلومات، وأعرب عن أن تلغرام لم يقدم لجهاز الأمن الفدرالي الروسي المعلومات اللازمة لفك الرسائل.

وجاء في الإشعار أن عدم الامتثال مؤكد من قبل المحاكم في نهاية عام 2017. يجري الحديث عن قرار تغريم تلغرام مبلغ 800 ألف روبل (حوالي 14 ألف دولار) لرفضها تزويد جهاز الأمن الفيدرالي بمعلومات لفك تشفير مراسلات المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي في سان بطرسبرغ.

وأضاف الإشعار:

وفقا للجزء 1 من المادة 15.4 من القانون الاتحادي رقم 149، "حول المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات " نحيطكم علما بضرورة تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه في غضون 15 يوما من لحظة استلام هذا الإخطار".

وأعلن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، ردا على ذلك، أن الشركة ستواصل الدفاع عن حرية وخصوصية مستخدميها، وأن التهديدات بعرقلة عمل الخدمة لن تعطي نتائج.

وتعتد هذه هي ليست المرة الأولى، التي تواجه تلغرام صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية حزيران/ يونيو 2017، كانت تلغرام على وشك الحظر في روسيا بعد رفضها تقديم لـ "روس كوم نادزور" معلومات لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، تلغرام أعطت المعلومات المطلوبة أي بيانات تسجيل الشركة ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين.