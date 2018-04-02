الكرملين: بوتين يبحث المشاريع الاستراتيجية والقضايا الدولية خلال زيارته أنقرة

أعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث المشاريع الاستراتيجية بما فيها مشاريع الطاقة، والقضايا الدولية وضمنها سوريا، خلال زيارته المرتقبة إلى أنقرة يومي 3 و4 نيسان/أبريل الجاري.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "في الثالث والرابع من أبريل 2018، سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنقرة بدعوة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان".

© Sputnik. Ramil Sitdikov الكرملين يعلق على قرار عدد من الدول طرد دبلوماسيين روس

وأضاف البيان: "سيتم بحث آفاق تنمية التعاون التجاري الاقتصادي الثنائي، وسير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة. ويخطط للتطرق للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك العمل المشترك على مكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا".

وتابع البيان: "يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى أنقرة يومي 3-4 من الشهر الجاري، مع نظيريه الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الثلاثي الأول في مدينة سوتشي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسيتم تبادل وجهات النظر بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز نظام وقف إطلاق النار في سوريا وضمان عمل مناطق خفض التصعيد".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يتم التحضير لعقد قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في تركيا بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل.