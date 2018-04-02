لافروف: روسيا لا تريد التشبه بألعاب الأطفال التي تخوضها دول الغرب

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سكريبال، قائلا إن موسكو لا تريد أن تتشبه بألعاب الأطفال، التي تخوضها الدول الغربية.

سبوتنيك - وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين 2 نيسان/أبريل: "كما كانوا يقولون في الطفولة، من بدأ أولا، يجب أن يتوقف أولا". ونحن لا نريد أن نتشبه بألعاب الأطفال، لكن شركاءنا يفعلون ذلك".

وأضاف لافروف عن الحروب الدبلوماسية بين روسيا والغرب: "تتقلص فرص مثل هذا الحوار بسبب طرد الدبلوماسيين تحت ذرائع مفتعلة. إلى أي مدى سنصل جميعنا لا يعتمد علينا".

وقد تم تسميم الجاسوس لصالح المخابرات البريطانية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا، يوم 4 آذار/مارس. ويتهم الجانب البريطاني روسيا بالتورط في تسميمه. وتنفي روسيا صلتها بالحادث.