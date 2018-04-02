محتوى خزانة بوتين (صور)

سبوتنيك - ويتميز أسلوب بوتين في اختيار الملابس بالعملي والنمط الدبلوماسي. ويلزمه منصب الرئيس بالملابس الرسمية، إلا أن بوتين يسمح لنفسه في بعض الأحيان بالراحة وارتداء الملابس المريحة، لذلك يمكن مشاهدة العديد من الصور على الإنترنت، بوتين وهو يرتدي الملابس المريحة أثناء الصيد أو ركوب الخيل أو التنزه في الهواء الطلق.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يركب الخيل

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصطاد السمك

ومع ذلك، فإن بوتين يحاول دائما، حتى في وقت فراغه، التقيد بالنمط الكلاسيكي في الملابس لأن هذا النمط يساعد على لفت انتباه الغير إلى الشخص نفسه وليس ملابسه.

وقد تغير أسلوب ملابس بوتين خلال سنوات حكمه. وهو ما يبدو جليا على الصور ومقاطع الفيديو، على سبيل المثال، خلال تنصيبه للفترة الرئاسية الأولى في عام 2000 وفي عام 2012.

© Sputnik. Sputnik الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم التنصيب في عام 2012

© Sputnik. Vladimir Rodionov الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم التنصيب في عام 2000

وتتضمن خزانة الرئيس، بشكل عام، البدلات الرسمية والمعاطف.

ومن المعروف أن الرئيس الروسي يفضل العلامات التجارية الإيطالية، المفصلة خصيصا له. وغالبا ما يختار الألوان السوداء والرمادية الداكنة والزرقاء. ويرتدي أحيانا الرمادي الفاتح في الموسم الدافئ من السنة.

ومن السهل تتبع الألوان، التي يفضل بوتين دمجها في الملابس. ففي حال ارتدائه بدلة رمادية أو زرقاء فإنه يلبس معه قميصا أزرقا فاتحا وربطة عنق زرقاء، وإن كان لون البدلة رماديا فاتحا فإن القميص يكون أزرقا. ويرتدي بوتين مع البدلة السوداء قميصا أبيضا وبطة عنق سوداء أو حمراء قاتمة. وعادة ما يرتدي الرئيس معطفا أسود اللون.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتدي معطفا أسود

أما بالنسبة للبدلات الرسمية "السموكن"، فإنها لا تناسب الرئيس الروسي، حتى أن بوتين اعترف أنه لم يشهر بالراحة في هذه البدلة خلال حفل الاستقبال لدى الملكة إليزابيث. وأكثر ما لم يعجب بوتين هو ربطة عنق الفراشة، التي كانت تنزلق باستمرار.

© Sputnik. Alexey Panov الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال لدى الملكة اليزابيث

أما بشأن الاكسسوات، فإن بوتين يفضل ربطات العنق الحمراء المختلفة، لكنه في الفترة الأخيرة بدأ يرتدي ألوانا أخرى، الأسود والأزرق والبنفسجي، حتى أن بعضها كانت تحمل رسوما مختلفة. ويتجنب الرئيس الروسي الرسوم الزاهية.

© Sputnik. Michael Klimentyev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أما بشأن الأحذية فإن بوتين يفضل العلامات التجارية الإيطالية، التي تتميز بجودتها العالية، المصنوعة من الجلد والفرو الطبيعيين. وتحمي هذه الأحذية من الرطوبة والبرد. وتتميز بالأناقة. ويرتدي بوتين الجوارب السوداء دائما، حتى لو كان لون البدلة فاتحا.

ويرتدي بوتين للقاء الصحفيين ملابس أكثر بساطة. إذ أنه يلبس البدلة الرسمية ذاتها والقميص، لكن دون ربطة عنق. ويمكن أن يكون القميص أقل رسمية ويحتوي على رسوم صغيرة. ويفضل بوتين القمصان البيضاء والزرقاء الفاتحة والسوداء.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشوهد بوتين مرة واحدة يرتدي بدلة من الجينز، بيضاء اللون مع قميص أزرق فاتح، أثناء زيارته إلى مخيم الأطفال "أورليونوك".

© Sputnik. Vladimir Rodionov الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وتجدر الإشارة إلى أن الملابس الرياضية تناسب بوتين. وهناك الكثير من الصور على الإنترنت، حيث بوتين يتزلج أو يتنزه مع الكلاب في الهواء الطلق بالملابس الرياضية.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه مع كلابيه

أما الملابس الخارجية، فيفضل بوتين ارتداء السترة السوداء الكلاسيكية خريفا وربيعا، وأحيانا السترة الجلدية.