السلطات الأوكرانية تمنع القنصل الروسي من الوصول إلى سفينة "نورد" المحتجزة

أعلنت الشركة المالكة لسفينة "نورد"، اليوم الاثنين، أن السلطات الأوكرانية تمنع القنصل الروسي من الوصول إلى السفينة التي تحمل العلم الروسي، وتحتجزها قوات حرس الحدود الأوكرانية في بحر آزوف بسبب تحديد هويات وجنسيات الطاقم.

موسكو-سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان: "حتى الآن لم يسمح للقنصل الروسي بالصعود إلى السفينة لأن عملية تحديد الشخصيات مستمرة ولا يوجد دليل على العثور على مواطنين روس على متن السفينة".



في وقت سابق، قال رئيس إقليم القرم، سيرغي أكسينوف، تمكنا بفضل وزارة الخارجية الروسية والمحامين من تأمين الطعام والأدوية لطاقم سفينة "نورد".

ووصف أكسينوف، إجراءات الجانب الأوكراني بالقرصنة.



وكانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت سفينة صيد على متنها 10 بحارة روس وتحمل العلم الروسي في بحر آزوف، يوم 25 آذار/مارس. وقد صرح مالك السفينة أن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة.



وقد رفع مكتب الأمن الفيدرالي في القرم دعوى بموجب المادة 211 من القانون الجنائي الروسي.