موسكو: لن نقبل أية نتائج تحقيق بـ"قضية سكريبال" من دون مشاركة الخبراء الروس

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن عقد الجلسة الاستثنائية يوم 4 نيسان/ أبريل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو محاولة لإخراج الوضع حول "قضية سكريبال" من المأزق.

موسكو — سبوتنيك . وقال شولغين لقناة "روسيا-1": "نحن مستعدون للحوار المفتوح. ونحن على استعداد للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وداخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبصراحة، لهذا السبب نحن ندعو للجلسة الاستثنائية يوم 4 أبريل للمنظمة من أجل القيام بمحاولة أخرى لإخراج الموقف من المأزق الذي يضعه البريطانيون. نحن ملزمون باقتراح حل سنحاول فيه توضيح الوضع بدقة في السياق القانوني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأعلن مندوب روسيا، اليوم الاثنين، أنه منذ توجيه الاتهامات الأولى ضد روسيا حول "قضية سكريبال" والوضع يزداد سخونة.

وقال شولغين: "منذ أن اتهم البريطانيون روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية على أراضيهم، وكذلك انتهاك الاتفاقية الكيميائية، والحالة تزداد سخونة. كثيرون هنا، بما في ذلك في الغرب، يدركون خطورة الوضع."

وكشف المندوب عن أن عرض نتائج عينات حالة "سكريبال" التي حصل عليها خبراء المنظمة من لندن سيكون في نهاية هذا الأسبوع.

وأكد شولغين، أن موسكو لن تقبل أية نتائج تحقيق في "قضية سكريبال" من دون مشاركة الخبراء الروس.

وقال لقناة "روسيا-1":

" لن نقبل أية نتائج من هذا التحقيق ما لم يشارك الخبراء الروس فيها".

وأعلن مندوب روسيا أن خبراء المنظمة يقومون بتحليل العينات التي تم أخذها من لندن بخصوص "قضية سكريبال" في مختبرين، وستعرف النتائج في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وقال شولغين: "لم يكن خبراؤنا موجودين ضمن وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بريطانيا… فقد عادت بالفعل مجموعة من خبراء المنظمة في لاهاي، حيث أحضروا عينات أخذت في إنجلترا، وتنقسم هذه العينات إلى بعض الأجزاء ويجري تحليلها الآن في مختبرين مصدقين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسيتم معرفة النتائج في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم."