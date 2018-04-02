القنصلية الروسية في نيويورك تطالب بمراعاة حقوق الطيار ياروشينكو في سجنه بأمريكا

وكانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت يوم السبت الماضي 31 مارس/ آذار عن قلقها حيال ما وصفته بالانتهاكات بحق الطيار الروسي المعتقل.
وطالبت السفارة بمراعاة المعايير الدولية، في اعتقال الطيار، قسطنطين ياروشينكو.
وتابع بيان السفارة الروسية: "لقد طالبنا إدارة المعتقل بوقف انتهاك الحقوق الأساسية لمواطن روسي، وسوف نواصل جهودنا لإجبار السلطات الأمريكية لضمان أن ظروف احتجازه تتفق مع المعايير الدولية".
وحكم على ياروشينكو، وهو طيار روسي، في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/ مايو من عام 2010.
وكان ياروشينكو قد شكا مرارا من سوء المعاملة بسجن فورت ديكس في نيو جيرسي. وبعد شكواه في أوائل 2014 من متاعب صحية، لم تسمح إدارة السجن سوى بإجراء فحص طبي بعد مطالبات عديدة من محاميه ومن السلطات الروسية.
وفي كانون الثاني/ يناير 2016، خضع ياروشينكو لجراحة مفاجئة واجه بعدها آلاما وصعوبة بالغة في السير. واعترف طبيب أمريكي لاحقا بأن الجراحة جرت بشكل سيئ.
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