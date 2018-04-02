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00:51 03 أبريل/ نيسان 2018
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    السفارة الروسية في واشنطن

    القنصلية الروسية في نيويورك تطالب بمراعاة حقوق الطيار ياروشينكو في سجنه بأمريكا

    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
    روسيا
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    أعلنت القنصلية العامة لروسيا في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن ممثلون عن القنصلية الروسية بالولايات المتحدة، التقوا مع قسطنطين ياروشينكو المعتقل لدى الولايات المتحدة، مطالبين إدارة السجن باحترام حقوقه.

    مظاهرة لتحرير الطيار ياروشينكو
    © Sputnik. Alexander Vilf
    بوتين يتلقى رسالة من الطيار الروسي ياروشينكو المسجون في أمريكا
    واشنطن — سبوتنيك. وقالت القنصلية الروسية في بيان: إنه "في اليوم الأول من نيسان/ أبريل وبدعم من السفارة تم تنظيم لقاء لممثلين عن القنصلية  الروسية مع قسطنطين ياروشينكو، في سجن" فورت ديكس"، حيث اشتكى خلالها من ​​عمليات التفتيش غير المعقولة والتي لا أساس لها، فضلا عن العلاقات السلبية من قبل مدير السجن الذي يكن العداء لروسيا، ويتوقع ياروشينكو أنهم يحاولون استفزازه لكي ينتهك نظام السجن لنقله لاحقا إلى السجن الانفرادي كي لا يتمكن لاحقا من اللقاء مع أقاربه، فضلا عن وسائل الإعلام ".

    وكانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت يوم السبت الماضي 31 مارس/ آذار عن قلقها حيال ما وصفته بالانتهاكات بحق الطيار الروسي المعتقل.

    وطالبت السفارة بمراعاة المعايير الدولية، في اعتقال الطيار، قسطنطين ياروشينكو.

    وتابع بيان السفارة الروسية: "لقد طالبنا إدارة المعتقل بوقف انتهاك الحقوق الأساسية لمواطن روسي، وسوف نواصل جهودنا لإجبار السلطات الأمريكية لضمان أن ظروف احتجازه تتفق مع المعايير الدولية".

    وحكم على ياروشينكو، وهو طيار روسي، في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/ مايو من عام 2010.

    وكان ياروشينكو قد شكا مرارا من سوء المعاملة بسجن فورت ديكس في نيو جيرسي. وبعد شكواه في أوائل 2014 من متاعب صحية، لم تسمح إدارة السجن سوى بإجراء فحص طبي بعد مطالبات عديدة من محاميه ومن السلطات الروسية.

    وفي كانون الثاني/ يناير 2016، خضع ياروشينكو لجراحة مفاجئة واجه بعدها آلاما وصعوبة بالغة في السير. واعترف طبيب أمريكي لاحقا بأن الجراحة جرت بشكل سيئ.

    انظر أيضا:

    السفارة الروسية بأمريكا تعرب عن قلقها بشأن وضع الطيار الروسي المعتقل
    الطيار المرافق للطيار الروسي المقتول يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة بينهما
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