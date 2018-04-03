مكتب التحقيقات الروسي يعلن الكشف عن هوية منفذي تفجير مترو سان بطرسبورغ

أعلنت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي، سفيتلانا بترينكو، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبورغ عام 2017، نفذه إرهابيون ينتمون للجماعات الإسلامية المتطرفة، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون بعضهم بعضا، وتواصلوا فيما بينهم بواسطة تطبيقات التواصل "ماسنجر".

© AP Photo/ Dmitri Lovetsky لجنة التحقيق الروسية: اعتقال 8 أشخاص على ذمة التحقيق في تفجير مترو بطرسبورغ

موسكو- سبوتنيك . وقالت بترينكو، للصحفيين: "هذا العمل الإرهابي نفذته إحدى الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة، ما شكل صعوبة خاصة، هو أن العميل والمنظمين والمنفذين للعمل الإرهابي لم يكونوا على معرفة ببعضهم بعضا وتواصلوا فيما بينهم بمساعدة وسائل الاتصال الحديثة".

وأشارت بترينكو إلى أن التحليل الدقيق لما يسمى بالآثار الإلكترونية التي تبقى على وسائل هذه الاتصالات، سمحت بأسرع وقت بكشف وتحديد جميع المشاركين بهذه المجموعة الإرهابية.

وأفادت بترينكو بأن التحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مترو سان بطرسبورغ، قبل عام على وشك الانتهاء.

وقالت إن التحقيقات "في المرحلة النهائية".

وأضافت المتحدثة: "محققو مكتب التحقيق الفيدرالي للقضايا ذات الأهمية الخاصة بالتعاون مع جهاز الأمن الروسي، تمكنوا من تحديد هوية جميع المشاركين بهذا العمل الإرهابي، بما في ذلك العميل والمنظمين والمنفذين".

وكانت مدينة سان بطرسبورغ شهدت عملا إرهابيا تمثل في تفجيرات بمترو الأنفاق، في مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي، أودت بحياة 14 شخصا وإصابة 50 آخرين.