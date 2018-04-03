موسكو: واشنطن وحلفاؤها حاولوا زعزعة الوضع في روسيا قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية

وأوضح أنه "قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية في روسيا ازدادت رحلات الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الأقاليم الروسية لتحفيز المزاج الانفصالي".
وأضاف: "جرى العمل لتقييم وقياس الرأي العام، وقياس الاستياء من السلطات الفيدرالية والإقليمية، وكذلك العمل على تحفيز التطلعات الانفصالية".
وقال نيستيرينكو، خلال اجتماع في مجلس الاتحاد الروسي: "تحليل المعلومات التي حصلنا عليها في الوزارة يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها بذلوا محاولات يائسة بأي ثمن بهدف زعزعة الوضع في بلدنا قبل وأثناء الانتخابات".
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