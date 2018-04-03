موسكو: واشنطن وحلفاؤها حاولوا زعزعة الوضع في روسيا قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية

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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، إن واشنطن وحلفاؤها حاولوا زعزعة الوضع في روسيا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتابعت "القوى الخارجية حاولت تصعيد المسألة التترية في القرم قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية". وأوضحت أنه "قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية في روسيا ازدادت رحلات الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الأقاليم الروسية لتحفيز المزاج الانفصالي". يتبع…