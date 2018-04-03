بوتين: روسيا وتركيا ستفعلان ما بوسعهما لإطلاق المفاعل الأول للمحطة النووية التركية عام 2023

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم بدء بناء المحطة النووية أن روسيا وتركيا ستفعلان كل ما بوسعهما لإطلاق أول مفاعل للمحطة النووية "اكويو" عام 2023.

سبوتنيك — وقال بوتين: أيها الأصدقاء الأعزاء، أمامنا مهمة طموحة، إطلاق أول مفاعل نووي في عام 2023. ومن المقرر أن يتزامن ذلك مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. لقد اتفقت مع صديقي العزيز، الرئيس رجب طيب أردوغان على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذه المهمة".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن "العمل المنسق المشترك بين الخبراء الروس والأتراك سيؤدي إلى تنفيذ جميع الخطط في الموعد المحدد".

وأضاف بوتين خلال احتفالية وضع حجر الأساس لبناء المحطة النووية "أكويو" في تركيا:" لا يمكن المبالغة في أهمية هذا المشروع الابتكاري على نطاق واسع. في الواقع، نحن اليوم لا نشارك فقط في بناء أول محطة للطاقة النووية التركية، ولكننا أيضاً نوجد أساسًا لتركيا في الصناعة النووية ككل. لقد بدأنا في إنشاء صناعة جديدة".

يتبع…