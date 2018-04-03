بوتين: لا توجد مشاكل تعيق تطور العلاقات بين روسيا وتركيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد مشاكل من شأنها إعاقة تطور العلاقات بين روسيا وتركيا، وإن روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادة هذا البلد والقضاء على بذور الإرهاب فيه.

أنقرة — سبوتنيك . وأعلن الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: أنه في حال لم يتواجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سوريا، فلن يكون هناك نتيجة نهائية.

وقال بوتين: "ننطلق من أن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريا متعددة القوميات، وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سوريا، وأي عمليات يجب أن تجري بتنسيق جميع الأطراف المعنية. وإن لم يحصل هذا فلن يكون هناك نتيجة نهائية".

وأكد الرئيس الروسي، خلال المؤتمر، أن روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا للحفاظ على سيادة الجمهورية والقضاء على الإرهاب. وقال: "بالنسبة لتعاوننا في مكافحة الإرهاب، فنحن نطرح القضية على هذا النحو: نتعاون مع سوريا ومع بعض الدول الأخرى المهتمة بحل النزاع السوري، في المقام الأول لضمان السلامة الإقليمية لسوريا، وضمان سيادتها وتدمير الإرهاب على أراضيها."

من جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي، أنه بإمكان مشروع "التيار التركي" سد احتياجات دول جنوب شرق أوروبا بالغاز الطبيعي، إذا أبدت هذه الدول رغبتها بذلك.

وقال بوتين: "يتم مد خطين للقسم البحري [لمشروع "التيار التركي"]، قريبا سيبدأ التجهيز لتنفيذ القسم البري للمشروع، هذا سيسمح بسد احتياجات سوق الغاز في تركيا، وكذلك في عدد من دول جنوب شرق أوروبا، بطبيعة الحال، إذا رغبت بذلك، ورفع، مستوى أمن الطاقة في المنطقة بشكل عام".