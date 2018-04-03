بوتين: لا توجد مشاكل تعيق تطور العلاقات بين روسيا وتركيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد مشاكل من شأنها إعاقة تطور العلاقات بين روسيا وتركيا، وإن روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادة هذا البلد والقضاء على بذور الإرهاب فيه.

أنقرة — سبوتنيك. وأعلن الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: أنه في حال لم يتواجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سوريا، فلن يكون هناك نتيجة نهائية.

وقال بوتين: "ننطلق من أن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريا متعددة القوميات، وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سوريا، وأي عمليات يجب أن تجري بتنسيق جميع الأطراف المعنية. وإن لم يحصل هذا فلن يكون هناك نتيجة نهائية".

يتبع…