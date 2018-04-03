بالفيديو... منع فنانة روسية وعائلتها من دخول مسرح في لندن

منعت مغنية الأوبرا الروسية آنا نتريبكو، مع زوجها وابنها، من دخول مسرح "الأمير إدوارد" في لندن.

سبوتنيك. نشرت نتريبكو مقطع فيديو على حسابها الخاص في "إنستغرام"، بعدما تم منعها من دخول المسرح.

وقالت نتريبكو "اشتريت وعائلتي تذاكر بقيمة 600 يورو لحضور عرض "علاء الدين"، وتم دفع الثمن مقدما، ليتضح فيما بعد أن التذاكر بيعت لشخص آخر.

وأضافت نتريبكو، "تم طردنا من المسرح قبل خمس دقائق من بداية العرض".

وحذرت نتريبكو "يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص، كونوا حذرين عند شراء التذاكر"، أن مثل هذه الحالات مهينة بشكل خاص للأطفال".

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 2 Апр 2018 в 12:15 PDT

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.