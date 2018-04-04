تشيجوف يستبعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو بقضية سكريبال

استبعد المندوب الدائم الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب قضية عميل المخابرات البريطانية العقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال.

موسكو- سبوتنيك . وقال المندوب للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا أعتقد، لأنه حتى في المنعطف السابق عندما بدأ الحديث بشأن التضامن مع بريطانيا، لم يكن هناك توافق في الآراء حول الإجراءات العملية في الاتحاد الأوروبي".

ويذكر في هذا السياق، أن الشرطة البريطانية عثرت في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي، على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبيري البريطانية.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.