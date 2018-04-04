شويغو: التحالف الدولي لم يتعاون مع روسيا في سوريا ما أطال أمد الحرب

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن توحيد الجهود الروسية الإيرانية مع التحالف الدولي في سوريا، كان من شأنه أن يسرع في تحقيق النصر على الإرهاب وعلى تنظيم "داعش" الإرهابي وبخسائر أقل.

موسكو — سبوتنيك . وقال شويغو، خلال مؤتمر موسكو للأمن، اليوم الأربعاء 4 أبريل/نيسان: "واضح أنه، بتوحيد جهودنا مع التحالف، لتمكنا من إنهاء قصة داعش في المنطقة في وقت أقصر بكثير وبخسائر أقل".

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي أن تفكيك ليبيا أدى إلى تنامي الإرهاب في القارة الأفريقية. وقال: "للأسف، يترتب وضع معقد في هذه المنطقة. تفكيك ليبيا عمليا أدى إلى تزايد التهديد الإرهابي في الأجزاء الشمالية والوسطى من القارة، وتناميه يؤثر سلبيا على الأمن في الإقليم بشكل عام".