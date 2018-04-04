تركيا تعلن موعد استلام منظومة "إس-400" الروسية

أعلنت تركيا أن توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس -400" إليها، تحدد في يوليو/تموز 2019، بدلا من الربع الأول من 2020.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov تركيا تكشف تفاصيل عن صفقة المنظومة الروسية "إس-400"

أنقرة — سبوتنيك . وقال نائب رئيس أمانة الصناعات العسكرية التركية، إسماعيل ديمير، اليوم الأربعاء 4 أبريل/نيسان، عقب اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي العالي المستوى: "ناقشنا خلال اجتماع مجلس التعاون العالي المستوى، إمكانيات التعاون في مجال الصناعات العسكرية. وتقدم تاريخ بدء توريد منظومات الدفاع الجوي " إس-400 " في إطار الاتفاقية الموقعة مع روسيا، إلى موعد أقرب، وتحدد في يوليو 2019".

وكانت تركيا وروسيا وقعتا اتفاق توريد نظام الدفاع الجوي "إس-400" في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وجاءت التعليقات التركية بعد أن أجرى زعيما البلدين محادثات، أمس الثلاثاء، واحتفلا ببدء العمل رسميا في بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في تركيا باستثمارات قدرها 20 مليار دولار في أكويو على ساحل البحر المتوسط.