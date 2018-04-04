سيرغي رودسكوي: القضاء على نحو 65 ألف مسلح في سوريا

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم الخميس، أن الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران أنه قضوا على نحو 65 ألف مسلح في سوريا.

سبوتنيك. وقال في مؤتمر موسكو الدولي السابع حول الأمن الدولي "نتيجة لأعمال القوات السورية بدعم من روسيا وإيران، تم تحرير حوالي 113 ألف متر مربع من الأراضي و 1245 قرية. وتم القضاء على نحو 65 ألف مسلح، وتم إزالة الألغام من أكثر من 6.5 ألف هكتار من الأراضي، وتحرير أكثر من 1500 كم من الطرق، ونحو 17200 مبنى".

ويبحث المؤتمر كموضوع رئيسي مسألة القضاء على الإرهاب وتنظيم "داعش" في سوريا وتقييم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث مسألة الأمن في دول أوروبا وأمريك اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

هذا وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، اجتماع لمجلس التعاون على مستوى قمة بين البلدين، وذلك تحت رئاسة مشتركة من الرئيسين — بوتين وأردوغان.

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 3 و 4 نيسان/ أبريل، زيارة إلى تركيا تستغرق يومين. ومن المقرر أن تستضيف أنقرة قمة لروسيا وتركيا وإيران، حول سوريا.