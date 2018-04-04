شويغو: دمرنا طائرات مسيرة غربية في سوريا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا نجحت في تدمير 17 طائرة مسيرة كانت مجهزة بالقاذفات والذخائر القادرة على استهداف أهداف على مدى 100 كلم.

وأشار شويغو إلى أن هذه الطائرات المسيرة تتمتع بتقنيات عالية وهي غير موجودة إلا عند الدول المتطورة والمتقدمة.

وقال شويغو خلال مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي: "إن هذه الطائرات المسيرة صنعت في دول متقدمة ومتطورة وليس باستطاعة الإرهابيين صناعتها، ولقد استطعنا تدمير 17 طائرة مسيرة كانت تريد مهاجمة قواعدنا في سوريا".