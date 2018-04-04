روسيا... طائرة جديدة تقلع من المطار الترابي

وتم عرض هذه الطائرة التي اصطلح على تسميتها بـ"تي في إس-2دي تي إس" لممثلي شركات الطيران في مطار مدينة ياكوتسك.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy طائرة "ياك-130" تحقق أرقاما قياسية عالمية

ومن المتوقع أن يتم تشغيل طائرات "تي في إس-2دي تي إس" في البداية على الخطوط الجوية المحلية في إقليمي ياكوتيا وبورياتيا.

وتقدر الطائرة الجديدة التي أنجز تصميمها في مدينة نوفوسيبيرسك على مواجهة الظروف المناخية القاسية جدا.

وأوكلت مهمة تصنيع طائرات "تي في إس-2دي تي إس" إلى مصنع يقع في مدينة أولان — أودي. ويفترض أن ينتج هذا المصنع 200 طائرة في الفترة 2021 — 2025.

وتتسع طائرة "تي في إس-2دي تي إس" لـ14 راكبا، وتستطيع أن تحلق لمسافة تزيد على 5000 كيلومتر، وتقدر على الاقلاع والهبوط من وعلى ممر الإقلاع والهبوط الترابي.

وأصبح معرض "ماكس 2017" المقام في ريف موسكو أول معرض تعرض فيه الطائرة الجديدة.