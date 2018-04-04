دينغوف: موسكو مستعدة لعقد اجتماع بين حفتر والسراج

أعلنت روسيا استعدادها للمساهمة في عقد حوار بين أطراف الصراع في ليبيا وتنظيم لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

موسكو — سبوتنيك . وأعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، اليوم الأربعاء 4 أبريل/نيسان، أن "موسكو مستعدة للمساهمة بعقد حوار بين أطراف الصراع في ليبيا وتنظيم لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من الجانب الليبي.

وقال دينغو: "تجرى مفاوضات بشكل دائم، نحن منفتحون دائما لتنظيم حوار تحت رعاية روسيا وعلى أراضي الاتحاد الروسي، ولكن حتى الآن لم يكن هناك طلب من الجانب الليبي".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن خلال كلمته بالمؤتمر، أن تفكيك ليبيا أدى إلى تنامي الإرهاب في القارة الأفريقية. وقال: "للأسف، يترتب وضع معقد في هذه المنطقة. تفكيك ليبيا عمليا أدى إلى تزايد التهديد الإرهابي في الأجزاء الشمالية والوسطى من القارة، وتناميه يؤثر سلبيا على الأمن في الإقليم بشكل عام".