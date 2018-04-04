روسيا تطرد دبلوماسيا هنغاريا ردا على طرد أحد دبلوماسييها من بودابست

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، سفير هنغاريا فوق العادة والمفوض في موسكو، يانوش باللا، وسلمته مذكرة حول إعلان أحد دبلوماسيي السفارة شخصا غير مرغوب به، ردا على ترحيل دبلوماسي روسي من هنغاريا، على خلفية "قضية سكريبال".

© Sputnik. Eugene Biyatov غاتيلوف: طرد 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تم تسليمه [السفير] مذكرة احتجاج وإعلان أنه رداً على قرار هنغاريا غير الودي والذي لا أساس له بشأن طرد دبلوماسي روسي على أساس اتهامات بريطانية لا أساس لها بحق روسيا على خلفية ما يطلق عليه "قضية سكريبال" ، يعلن الجانب الروسي عاملاً في السفارة الهنغارية شخصا غير مرغوب به ".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك "، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.