ريابكوف: روسيا مهتمة في تطبيق فكرة لقاء ترامب وبوتين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مهتمة في تطبيق فكرة لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

© Sputnik. Mekhael klementev ترامب يدعو بوتين إلى لقاء ثنائي في واشنطن

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف للصحفيين: "لقاء الرؤساء هو عنصر أساسي في الحوار السياسي والعمل على تطبيع العلاقات، التي أصبحت في أزمة عميقة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفات الولايات المتحدة عديمة المسؤولية".

وأضاف ريابكوف: "قيمة حوار الرئيسين، بين موسكو وواشنطن، كانت دائماً تتميز بخصوصية استثنائية. هذا العمل له تأثير مباشر على الوضع في العالم بشكل عام، لذلك، ومن الطبيعي، لا يوجد أدنى شك، في أن الطرف الروسي مهتم بهذه الفكرة".

وفي سياق متصل، أفاد ريابكوف بأن روسيا تبدأ بالتحضير للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، معللاً ذلك بأن "كل شيء وله وقته. سوف ننتظر إتمام العملية في مجلس الشيوخ الأمريكي ومن ثم سنقوم بتفعيل هذا الموضوع".

هذا وكان ترامب قد أقال، في وقت سابق، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، واقترح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، في هذا المنصب. ويقوم نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، حالياً بتنفيذ مهام وزير الخارجية بشكل مؤقت. وينبغي على مجلس الشيوخ الموافقة على وزير الخارجية المقترح من قبل الرئيس، ليبدأ بومبيو، بعد ذلك، عمله في المنصب الجديد.