روسيا تأمل أن تدمر أمريكا مخزونها من الأسلحة الكيميائية حتى عام 2023

أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كالامانوف، بأن بلاده تأمل بنجاح الولايات المتحدة في تدمير أسلحتها الكيميائية، في الفترة المعلنة حتى عام 2023.

موسكو — سبوتنيك . وقال كالامانوف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع خاص لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "بالطبع ، نحن ننتظر جميعا عام 2023، وإكمال تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية الأمريكية في منشأتين. أتمنى أن ينجح زملاؤنا في الولايات المتحدة، بإتمام هذه المهمة".

يذكر أنه في يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2017، تم تدمير الكيلوغرام الأخير من الـ 40 ألف طن من المواد الكيميائية السامة [التي كانت في حوزة روسيا] في موقع "كيزنر"، في جمهورية أدمورتيا.

وجرى تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في روسيا، في إطار التزامات موسكو الدولية بشأن نزع السلاح الكيميائي. ويعتبر البرنامج الاتحادي بهذا الشأن، المقرر في 21 آذار/ مارس من عام 1996، أساساً لتنفيذ التزامات الاتفاقية، والهادف لـ "تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية الروسية".