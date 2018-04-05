روسيا تكشف عن مدافع م/ط لها مزايا تفضيلية عن المنظومة الصاروخية

وأبلغ غيوري زاكامينيخ، المدير العام لمعهد البحث العلمي "بوريفيستنيك"، وهو صانع منظومة المدفعية المضادة للطيران المسماة بـ"ديريفاتسيا-بي في أو"، الصحفيين أنه تمت صناعة النموذج التجريبي الأول لمنظومة "ديريفاتسيا".

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وتتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومة "ديريفاتسيا" التي لا يوجد مثيل لها في العالم وهي من عيار 57 ملم، في مكافحة الطائرات المعادية وحماية القوات الصديقة من الهجوم الجوي، وتوفير الدعم الناري للقوات البرية الصديقة.وتشبه منظومة "ديريفاتسيا" منظومة الدفاع الجوي الصاروخية في الفعالية، ولكن كلفة إنتاجها وتشغيلها أقل.ويُتوقع أن توضع منظومة "ديريفاتسيا" على عربة مجنزرة تدعى "أرماتا".